BOMBA! Dinamo e OUT din Liga Campionilor la handbal! Nationala Romaniei, calificata la EURO 2020! Decizii de ULTIMA ORA anuntate de EHF

Comitetul Executiv al EHF s-a reunit astazi intr-o videoconferinta pentru a decide soarta competitiilor intrerupte din cauza pandemiei de Covid-19.

Oficialii Federatiei Europene de Handbal au decis anularea meciurile din optimile si sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal masculin si de a trimite in Final Four cele mai bine clasate echipe din faza grupelor: Barcelona, PSG, Kiel si Veszprem.

Astfel, Dinamo rateaza sansa de a juca duelul cu PSG, echipa cu cel mai mare buget din lume.

Season 2019/20 update #deloehfcl: The quarter-finals' playing dates in June are cancelled.

EHF and EHF Marketing are checking the possibilities of playing the QFs together with the DELO WOMEN’S #ehffinal4 on 3, 5 and 6 September.

More info on: https://t.co/CDnCFP2Eud pic.twitter.com/DP4fAVMOx6