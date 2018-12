No Neagu, no party! Cum a pierdut Romania meciul cu Rusia din semifinalele EHF EURO 2018

Romania a pierdut batalia cu Rusia pentru finala campionatului european

Autor: Ortansa Cazacu



Romania a pierdut mai clar decat o arata scorul, 28:22, cu Rusia, in semifinalele EHF EURO 2018. A fost o concluzie clara, normala, a unui meci a carui analiza realizata inainte de fluierul de start inclina clar balanta in fata Rusiei. De fapt, surpriza a fost ca Romania a reusit sa reziste atat de mult in fata unei formatii total schimbate a Rusiei, care nu mai mizeaza neaparat pe forta si aruncari puternice de la 9 metri, ci pe viteza si pe o jucatoare senzationala de doar 1,67m, Anna Viahireva, care a marcat 13 goluri. Unde s-a jucat, insa, meciul cu Rusia?

Absenta lui Neagu, decisiva

Practic, turneul Romaniei s-a incheiat in momentul in care Cristina Neagu a suferit ruptura de ligament incrucisat anterior al genunchiului drept in partida cu Ungaria. Era clar din acel moment ca nationala Romaniei nu are experienta, valoarea si forta necesara pentru a lupta de la egal la egal cu Rusia. E drept, formatia lui Trefilov nu a avut decat un singur test important, cu Franta, pe care l-a castigat, 25:22, in primul meci din faza grupelor, insa, pe teren, Rusia a avut cel putin doua jucatoare capabile sa decida un meci – Viahireva si Daria Dmitrieva. A fost seara interului dreapta de 23 de ani de la Rostov, MVP al Jocurilor Olimpice din 2016, care ne-a spulberat defensiva, marcand 13 goluri. « E ca un puf, a gasit spatii pe care nu puteam sa le inchidem », a spus pivotul Crina Pintea, la finalul partidei. E interesant, insa, ca Viahireva e printre cele opt jucatoare de la Rostov din nationala Rusiei. Antrenorul lui Rostov? Ei bine, chiar selectionerul Ambros Martin!

Lotul e inca fragil

Lipsurile nationalei noastre sunt clare si au fost dezbatute pe acest site in ultima perioada. Practic, Romania nu a avut dublura pe postul de inter stanga, dovada chemarea de urgenta a Biancai Bazaliu dupa accidentarea Cristinei Neagu. E de inteles de ce Bazaliu nu a fost titulara cu Rusia, insa Gabriela Perianu jucase infim in atac in momentele importante ale acestui turneu final, avand un singur gol inaintea meciului cu Rusia, fiind utilizata in principal in defensiva. Probleme mari au fost si pe extreme, chiar daca selectionerul rus, Evgeni Trefilov, evidentiase extremele in conferinta de presa dinainte de meci. La acest turneu final, extremele Romaniei au marcat, impreuna, 37 de goluri in sapte partide, o medie de putin peste cinci goluri pe meci. Din care Laura Chiper a reusit 14 ! Asadar, Elisei, Florica si Udristioiu au avut, impreuna, o medie de doar 3,3 goluri pe meci. Mult prea putin pentru o nationala care isi doreste o finala europeana ! Nici Denisa Dedu si nici Iulia Dumanska nu au mai impresionat in ultimele partide. Cu Olanda, poarta a aparat 31%, cu Spania tot 31%, cu Ungaria 14%, iar in partida cu Rusia, cei doi goalkeeperi au avut un procentaj de 24%. Cifre mediocre spre slabe, asta chiar in conditiile in care defensiva nu a mai fost atat de puternica precum in grupa de la Brest.

Buceschi, golghetera turneului?



In primele meciuri, din grupa, diferenta au facut-o evolutiile bune ale Elizei Buceschi sau Melindei Geiger. Din pacate, atat cei doi interi, cat si pivotul Crina Pintea, nu au avut multe reusite impotriva Rusiei. Buceschi a fost anihilata total, reusind doar trei goluri, acum avand nevoie de alte sapte reusite pentru a deveni golghetera competitiei din Franta. E ciudat cum Buceschi, 43 de goluri la EHF EURO 2018, nu a executat ultimul sapte metri ! E drept, Romania pierduse si probabil ca nimeni nu se gandea la acest trofeu, dar Eliza merita pentru evolutiile bune din primele trei meciuri, unde a avut un joc chiar si cu 11 goluri marcate, sa cucereasca acest trofeu, care acum ar merge la extrema dreapta sarba Katarina Krpez.