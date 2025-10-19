„Tricolorele” întâlnesc Polonia la Craiova, de la ora 19:00, într-o partidă transmisă în direct de Pro Arena și VOYO.



După eșecul din prima etapă, 27-29 în deplasare cu Norvegia, elevele lui Ovidiu Mihăilă nu își mai permit pași greșiți.

România are nevoie de o victorie pentru a rămâne în lupta pentru unul dintre cele două locuri care duc în Final Four-ul competiției.



„Tricolorele” joacă totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup



România se află într-o grupă dificilă, alături de Norvegia, Polonia și Slovacia. Primele două clasate vor merge în Final Four.



Programul României în EHF Euro Cup: