„Tricolorele” întâlnesc Polonia la Craiova, de la ora 19:00, într-o partidă transmisă în direct de Pro Arena și VOYO.

După eșecul din prima etapă, 27-29 în deplasare cu Norvegia, elevele lui Ovidiu Mihăilă nu își mai permit pași greșiți.

România are nevoie de o victorie pentru a rămâne în lupta pentru unul dintre cele două locuri care duc în Final Four-ul competiției.

„Tricolorele” joacă totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup

România se află într-o grupă dificilă, alături de Norvegia, Polonia și Slovacia. Primele două clasate vor merge în Final Four.

Programul României în EHF Euro Cup:

  • Norvegia – România 29-27
  • România – Polonia, 19 octombrie 2025
  • Slovacia – România, 4 martie 2026
  • România – Slovacia, 7 martie 2026
  • România – Norvegia, 6 aprilie 2026
  • Polonia – România, 11 aprilie 2026