„Tricolorele” întâlnesc Polonia la Craiova, de la ora 19:00, într-o partidă transmisă în direct de Pro Arena și VOYO.
După eșecul din prima etapă, 27-29 în deplasare cu Norvegia, elevele lui Ovidiu Mihăilă nu își mai permit pași greșiți.
România are nevoie de o victorie pentru a rămâne în lupta pentru unul dintre cele două locuri care duc în Final Four-ul competiției.
„Tricolorele” joacă totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup
România se află într-o grupă dificilă, alături de Norvegia, Polonia și Slovacia. Primele două clasate vor merge în Final Four.
Programul României în EHF Euro Cup:
- Norvegia – România 29-27
- România – Polonia, 19 octombrie 2025
- Slovacia – România, 4 martie 2026
- România – Slovacia, 7 martie 2026
- România – Norvegia, 6 aprilie 2026
- Polonia – România, 11 aprilie 2026