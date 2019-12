ULTIMA ORA | Corona Brasov, EXCLUSA de EHF din Europa! Decizia anuntata in urma cu scurt timp

Scandalul de dopaj din handbalul romanesc continua sa produca efecte.

Corona Brasov a fost exclusa din Cupa EHF de Federatia Europeana de Handbal. Decizia vine la doar o zi dupa ce Agentia Nationala AntiDoping a suspendat provizoriu 17 jucatoare ale Coronei.

Potrivit EHF, Corona este suspendata provizoriu din toate competitiile europene.

"In conformitate cu articolul 10.2 din regulamentul EHF pentru antidoping, in cazul in care se constata ca mai mult de doi membri a unei echipe au comis o incalcare a regulilor antidoping, se impune o sanctiune corespunzatoare si pentru club, nu numai pentru jucatoarele in cauza", se arata in comunicatul EHF.

Corona Brasov poate depune contestatie in termen de 7 zile.