Gloria Bistrita, singura reprezentanta a Romaniei in Cupa EHF, si-a aflat adversarul din "sferturile de finala"

Tragarea la sorti a avut loc la Viena.

Gloria Bistrita va da piept cu Herning Ikast din Danemarca, locul 6 in campionatul intern. Mansa tur se va disputa la Bistrita, pe 29 februarie/1 martie, iar returul in Danemarca, o saptamana mai tarziu. Amintim ca bistritencele s-au calificat dupa un gol marcat in ultimele secude de Valentina Ardean-Elisei, in egalul 24-24 cu Erd.

Gloria se afla la prima prezenta in cupele europene, reusind o performanta remarcabila in a doua competitie ca valoare la nivel continental, obtinand locul al doilea intr-o grupa cu Odense, Erd si Lublin. De asemenea, Craiova si Zalau au mai reusit patrunderea in primele 8 echipe in anii precedenti, dupa schimbarea formatului Cupei EHF.

Echipa bistriteana a ajuns in grupele competitiei dupa ce Corona Brasov a fost descalificata din cauza scandalului de dopaj.