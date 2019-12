OFICIAL. Corona Brasov, inlocuita din grupele Cupei EHF. Anuntul Federatiei Europene de handbal

Din cauza scandalului de dopaj, Corona Brasov nu va mai putea participa in grupele Cupei EHF.

Formatia brasoveana a fost exclusa si inlocuita cu o alta formatie din campionatul intern, CS Gloria Bistrita.

Federatia Europeana de handbal a facut azi anuntul oficial, iar Corona Brasov nu mai are dreptul sa participe in competitiile europene.

"In conformitate cu articolul 10.2 din regulamentul EHF pentru antidoping, in cazul in care se constata ca mai mult de doi membri a unei echipe au comis o incalcare a regulilor antidoping, se impune o sanctiune corespunzatoare si pentru club, nu numai pentru jucatoarele in cauza", se arata in comunicat EHF.

Gloria Bistrita va juca in grupa C in grupele Cupei EHF, alaturi de MKS Lublin (Polonia), ERF (Ungaria) si Odense (Danemarca).