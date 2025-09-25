Naționala feminină de handbal a rămas fără selecționer

Totuși, naționala feminină are probleme serioase înaintea turneului final: Selecționerul Florentin Pera a demisionat. Golazo.ro susține că Pera și-a dat demisia în cursul zilei de joi, iar principalul motiv ar fi faptul că nu se mai simte susținut de către Federație.

Pera și-a prezentat demisia pe mail, astfel că federalii nu au mai putut face nimic pentru a-l împiedica pe tehnician.

Până la Mondial, pentru România urmează două meciuri amicale, cu Norvegia și Polonia, însă rămâne de văzut cine se va afla la marginea terenului. Cel mai probabil, de naționala feminină se va ocupa secundul lui Pera, Bogdan Burcea, care a fost și antrenor principal la națională în urmă cu câțiva ani.

După demisia de la națională, Pera va continua să activeze doar la echipa de club, Râmnicu Vâlcea, cu care a avut un start de sezon sub așteptări.

