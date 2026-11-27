Discuțiile dintre cele două cluburi vizau o posibilă mutare în perioada de mercato din iarnă: bucureștenii îl doresc pe atacantul francez de 30 de ani, în timp ce oltenii sunt interesați de extrema dreaptă Aymen Boutoutaou (25 de ani). Gigi Becali era dispus să îl cedeze pe Boutoutaou și să achite încă 1,2 milioane de euro, însă finanțatorul Universității Craiova a respins această variantă și a dezvăluit că Nsimba a refuzat anterior și o propunere de 700.000 de euro din China.

Rotaru a remarcat prestația atacantului în meciul pierdut pe terenul lui Brighton, scor 0-4, în Conference League, și a precizat că acesta mai are încă un an de contract din vară: „Nu luăm în acest moment în calcul să plece niciun jucător. Din contră, e fericit la Craiova și aseară a jucat, a intrat foarte bine. Din punct de vedere fizic, a fost de nivelul celorlalți. Mi-au mai plăcut cât de cât Mora și Bancu, au stat pe picioare în dueluri, dar Nsimba a arătat că are forță. A avut ofertă de 700.000 din China și n-a vrut să plece. Nu cred că vreodată, indiferent de sumă, ar ajunge la FCSB”, a transmis Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.