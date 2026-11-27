Discuțiile dintre cele două cluburi vizau o posibilă mutare în perioada de mercato din iarnă: bucureștenii îl doresc pe atacantul francez de 30 de ani, în timp ce oltenii sunt interesați de extrema dreaptă Aymen Boutoutaou (25 de ani). Gigi Becali era dispus să îl cedeze pe Boutoutaou și să achite încă 1,2 milioane de euro, însă finanțatorul Universității Craiova a respins această variantă și a dezvăluit că Nsimba a refuzat anterior și o propunere de 700.000 de euro din China.
Rotaru a remarcat prestația atacantului în meciul pierdut pe terenul lui Brighton, scor 0-4, în Conference League, și a precizat că acesta mai are încă un an de contract din vară: „Nu luăm în acest moment în calcul să plece niciun jucător. Din contră, e fericit la Craiova și aseară a jucat, a intrat foarte bine. Din punct de vedere fizic, a fost de nivelul celorlalți. Mi-au mai plăcut cât de cât Mora și Bancu, au stat pe picioare în dueluri, dar Nsimba a arătat că are forță. A avut ofertă de 700.000 din China și n-a vrut să plece. Nu cred că vreodată, indiferent de sumă, ar ajunge la FCSB”, a transmis Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.
De ce nu ar funcționa mutarea la FCSB
Finanțatorul din Bănie a explicat că personalitatea jucătorului nu este compatibilă cu atmosfera de la clubul patronat de Gigi Becali: „El este un tip extrem de atașat de lume, n-ar putea să lucreze într-un mediu... Nu cred că s-ar potrivi acolo, în medii turbulente. Eu, personal, mă îndoiesc că am putea să avem parte de un astfel de scenariu”.
Totodată, Rotaru a negat existența unui conflict între atacant și antrenorul Filipe Coelho, precizând că francezul este bine integrat în vestiar: „Niciodată n-a avut Coelho ceva cu el. Știți care e cel mai bun prieten al lui? Assad! Sunt nedespărțiți, stau împreună, mănâncă împreună, sper că nu dorm împreună (n.r. - râde), se joacă pe calculator. Al doilea cel mai bun prieten e Etim”, a mai spus oficialul oltean.
Steven Nsimba a ajuns la Universitatea Craiova în vara anului 2025, liber de contract după despărțirea de Aubagne, și a înregistrat 21 de goluri și 8 pase decisive în 68 de apariții. De cealaltă parte, Aymen Boutoutaou a fost transferat de FCSB în vara acestui an, de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro, și a marcat 4 goluri în 17 partide.