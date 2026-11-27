La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul Laurențiu Reghecampf s-a arătat nemulțumimt de faptul că echipele din Capitală nu au acces pe Arena Națională, o problemă care o afectează atât pe FCSB, cât și pe Dinamo. Tehnicianul a subliniat însă că mutarea pe arena din Ghencea le oferă celor de la FCSB condiții foarte bune de joc și ar putea reprezenta un avantaj în această etapă.

„Este un lucru negativ pentru echipele din București, mă refer la noi și Dinamo, că nu putem juca pe Arena Națională. Noi avem norocul să putem juca în Ghencea, unde vom avea un gazon foarte bun și vom avea toate condițiile să câștigăm cele trei puncte”, a spus Reghecampf.