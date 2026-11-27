„Cu mare tristeţe şi profundă durere vă anunţăm decesul dragului nostru prieten şi coechipier, Ingvar Jonsson, portarul echipei Víkingur, survenit miercuri, 25 noiembrie, înconjurat de cei dragi” , a transmis clubul din Reykjavik.

Vikingur FC a anunţat decesul portarului său, Ingvar Jonsson, la vârsta de 37 de ani. Fostul internaţional islandez fusese diagnosticat cu cancer cu câteva luni în urmă.

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Jonsson a pierdut lupta cu cancerul

Internaţionalul islandez (8 selecţii) a murit la vârsta de 37 de ani, la câteva luni după ce a fost diagnosticat cu cancer.

Jonsson a apărat încă poarta echipei Vikingur FC în sezonul trecut, înainte de a se concentra pe lupta sa împotriva bolii. A disputat ultimul său meci la 3 mai.

Portarul şi-a desfăşurat cariera în Islanda, Norvegia şi Danemarca. Ajuns la Reykjavik în 2020, a câştigat acolo patru titluri de campion şi trei cupe naţionale. Născut în Keflavik, el a debutat pentru naţionala Islandei în Belgia, în noiembrie 2014 (1-3). A făcut parte din lotul islandez care a înregistrat un parcurs istoric la Euro 2016, turneu pe care l-a încheiat în sferturile de finală, în faţa Franţei (2-5).