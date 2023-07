România, la același nivel cu marile puteri europene. Cum ne menținem? Caramavrov scrie despre performanța tinerelor tricolore la Campionatul European de handbal

Suntem o nație de plângăcioși, vedem numai negru în fața ochilor, avem bine implantată în minte ideea că alții sunt mai buni și că noi nu suntem în stare de nimic, nu putem, că sportul românesc a murit sau, alt șablon, că „e in moarte clinică”, ne pângem mereu de milă, nici măcar ghinionul nu-l mai invocăm. Ne complacem în starea asta de nemulțumire generală, fără să facem nimic concret pentru a schimba ceva, ne-am obișnuit cu statutul ăsta de pesimiști-pierzători.

Dar iată că vine David Popovici și ne arată că românii pot să concureze la cel mai înalt nivel. Apoi apare și canotajul in prim-plan, ne mai trezesc și fetele de la tenis de masă, luăm medalii și la kaiac canoe, ca să nu mai vorbim de marile victorii ale Simonei Halep, aflată din păcate acum într-un moment greu al carierei.

Și mai apar și aceste fete-cucuiete de la naționala U19 de handbal care înving Germania, Suedia, Elveția, Portugalia și Islanda și ne arată că suntem acolo, chiar mai buni, mai bune, decât țări europene mai dezvoltate și din punct de vedere economic, dar și, logic, sportiv.

Și-atunci unde suntem cu sportul? Ei, iată că nu atât de jos pe cât ne lamentăm. Înseamnă că unele federații fac ceva bine, că unii antrenori sunt updadați, preocupați, studiază, nu mai merg „după ureche” sau „la fie ce-o fi”. Și asta se vede pe teren, în sală, în bazine și pe ape.

Sportul românesc nu duce lipsă de talente și, iată, există și antrenori bine pregătiți. Problema e mai departe. Ce facem cu aceste talente, în speță fetele de la handbal? Cum le protejăm, cum le pregătim pentru pasul următor, trecerea la senioare?

Am mai jucat în filmul ăsta!

Aici este nevoie de un pic de atenție, pentru că am mai trecut prin d-astea. Au fost, după cum spuneam, băieții de la fotbal, clasați în primele patru naționale ale Europei, dar care au regresat apoi. Am avut în 2014 o altă națională de junioare, cea de la Under 18, campioană mondială la handbal!

Dintre acele fete, doar trei-patru evouează la un nivel înalt, iar golghetera naționalei de la acel turneu final, Bianca Bazaliu, a tocit ani întregi banca de rezerve la CSM București, pentru că nu avea loc de jucătoarele străine din lot.

Așadar, talente există în România, e demonstrat cu medalii. Avem nevoie de o mobilizare generală la handbal și chiar de ajutor dinspre Guvern. Președintele FRH, șefii de cluburi, antrenori cu experiență, foști mari jucători și foste mari jucătoare trebuie să se reunească într-o Adunare genrală extraordinară a handbaului românesc și să găsescă soluții pentru ca aceste fete, clasate pe locul 3 in Europa, să nu se mai piardă pe drum, să nu mai dispară din acest sport.

Dacă vrem să avem o națională puternică de senioare în următorii ani, acționați acum!

VIDEO România - Portugalia 39-32, în finala mică a Europeanului U19 de handbal feminin