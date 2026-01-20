Mai trist, în ultimii 32 de ani, adică în întreaga istorie a campionatelor europene de handbal masculin, România și-a apropiat doar două victorii. Prima a venit în 1994, în ediția de debut, când Franța a cedat în fața naționalei țării noastre, scor 27-26, un duel în care Gheorghe Răduță a înscris de opt ori.

Handbalul masculin românesc nu a mai simțit gustul victoriei, în timpul unui campionat european, de aproape treizeci de ani.

Cu o victorie, România „poate să intre în mileniul trei”, în handbalul masculin

Deși nu mai are șanse la calificarea din grupe, România are, în consecință, toate motivele să lupte pentru a încurca Macedonia de Nord, o selecționată pe care a învins-o de două ori în ultimele cinci dueluri directe, însă au fost succese care au marcat, de fapt, eșecuri ale României în a se califica la campionate mondiale.

Macedonenii au pierdut în fața României la un gol, în barajul pentru Mondiale, din 2018, scor 26-25, iar, în 2022, au cedat scor 24-22, dar, în ambele play-off-uri, au obținut victoria prin rezultatul semnat pe teren propriu.

Drumul spre un handbal masculin românesc mai performant pare cețos, însă o primă victorie la campionatul european, în noul mileniu, ar putea clarifica perspectiva.

Rezultatele României la EHF EURO 2026

România - Portugalia 34-40

România - Danemarca 24-39

