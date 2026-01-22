VIDEO EXCLUSIV Suedia, demonstrație de handbal cu Croația la EHF EURO 2026! Cum arată grupele principale I și II, cu Dinamo reprezentată în ambele

Suedia, demonstrație de handbal cu Croația la EHF EURO 2026! Cum arată grupele principale I și II, cu Dinamo reprezentată în ambele Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
DinamoPaulo PereiraMiklos RostaEHF Euro 2026cs dinamo bucuresti
Din articol

Selecţionata Suediei a câştigat Grupa E a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia, după ce a învins Croaţia cu scorul de 33-25, miercuri, la Malmo.

Suedia - Croația 33-25 și scandinavii au câștigat grupa

Nikola Roganovic şi Eric Johansson au marcat câte 5 goluri pentru scandinavi, în timp ce de la croaţi s-a remarcat Zvonimir Srna, cu 7 goluri.

Cele două echipe erau deja calificate în grupele principale.

În celălalt meci al grupei, Olanda a dispus de Georgia cu 31-26.

Suedia a ocupat primul loc în clasamentul grupei, cu 6 puncte, urmată de Croaţia, 4 puncte, Olanda, 2 puncte, şi Georgia, 0 puncte.

Componenţa grupelor principale de la EHF EURO 2026

Grupa I: 

Franţa (2 puncte)

Germania (2)

Portugalia (2) - selecționer este Paulo Pereira, antrenorul lui Dinamo

Spania (0)

Danemarca (0)

Norvegia (0)

Grupa II: 

Suedia (2 puncte)

Slovenia (2)

Islanda (2)

Ungaria (0) - printre jucătorii maghiari se numără și pivotul lui Dinamo, Miklos Rosta

Elveţia (0)

Croaţia (0)

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
ULTIMELE STIRI
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-5, acum. Meci de gală cu fostul număr 1 WTA, în turul doi al Openului Australian 2026
Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-5, acum. Meci de gală cu fostul număr 1 WTA, în turul doi al Openului Australian 2026
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului

Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului

Vinicius și-a decis viitorul

Vinicius și-a decis viitorul

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League



Recomandarile redactiei
Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-5, acum. Meci de gală cu fostul număr 1 WTA, în turul doi al Openului Australian 2026
Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-5, acum. Meci de gală cu fostul număr 1 WTA, în turul doi al Openului Australian 2026
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
Soția lui Ofri Arad intervine după transferul la FCSB. Ce a spus în Israel
Soția lui Ofri Arad intervine după transferul la FCSB. Ce a spus în Israel
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Cum arată grupele principale de la EHF EURO 2026, cu Ungaria calificată! Meciurile zilei se văd pe VOYO
Cum arată grupele principale de la EHF EURO 2026, cu Ungaria calificată! Meciurile zilei se văd pe VOYO
Antrenată de Paulo Pereira de la Dinamo, Portugalia a învins campioana olimpică și mondială la EHF EURO 2026!
Antrenată de Paulo Pereira de la Dinamo, Portugalia a învins campioana olimpică și mondială la EHF EURO 2026!
Gata, s-au trezit ”dulăii”! Dinamo bate echipa selecționerului și urcă pe locul 1
Gata, s-au trezit ”dulăii”! Dinamo bate echipa selecționerului și urcă pe locul 1
Dinamo, în sfârșit victorie! Dar cu o echipă decimată în acest sezon
Dinamo, în sfârșit victorie! Dar cu o echipă decimată în acest sezon
CITESTE SI
Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

stirileprotv Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

stirileprotv Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!