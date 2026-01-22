Selecţionata Suediei a câştigat Grupa E a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia, după ce a învins Croaţia cu scorul de 33-25, miercuri, la Malmo.

Suedia - Croația 33-25 și scandinavii au câștigat grupa



Nikola Roganovic şi Eric Johansson au marcat câte 5 goluri pentru scandinavi, în timp ce de la croaţi s-a remarcat Zvonimir Srna, cu 7 goluri.

Cele două echipe erau deja calificate în grupele principale.

