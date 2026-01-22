Selecţionata Suediei a câştigat Grupa E a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia, după ce a învins Croaţia cu scorul de 33-25, miercuri, la Malmo.
Suedia - Croația 33-25 și scandinavii au câștigat grupa
Nikola Roganovic şi Eric Johansson au marcat câte 5 goluri pentru scandinavi, în timp ce de la croaţi s-a remarcat Zvonimir Srna, cu 7 goluri.
Cele două echipe erau deja calificate în grupele principale.
În celălalt meci al grupei, Olanda a dispus de Georgia cu 31-26.
Suedia a ocupat primul loc în clasamentul grupei, cu 6 puncte, urmată de Croaţia, 4 puncte, Olanda, 2 puncte, şi Georgia, 0 puncte.
Componenţa grupelor principale de la EHF EURO 2026
Grupa I:
Franţa (2 puncte)
Germania (2)
Portugalia (2) - selecționer este Paulo Pereira, antrenorul lui Dinamo
Spania (0)
Danemarca (0)
Norvegia (0)
Grupa II:
Suedia (2 puncte)
Slovenia (2)
Islanda (2)
Ungaria (0) - printre jucătorii maghiari se numără și pivotul lui Dinamo, Miklos Rosta
Elveţia (0)
Croaţia (0)
Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale.