Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Stanciu a fost integralist în toate meciurile pentru DL Yingbo de când s-a transferat în China.

Mai mult, internaționalul român și-a trecut numele pe tabela de marcaj și într-o situație, mai exact în meciul cu Wuhan Three Towns (1-4) el a înscris unicul gol al echipei sale.

Cum a fost primit Stanciu în China: ”Cel mai important lucru”

Stanciu a fost convocat la națională pentru meciul cu Turcia din semifinala barajului pentru CM 2026. La Mogoșoaia, el a oferit un interviu pentru FRF în care a dezvăluit cum a fost primit în China.

”Mă bucur că sunt aici, cu voi din nou. A fost destul de greu, am avut parte de acea accidentare și în toată cariera mea nu mi s-a mai întâmplat. Am jucat mereu constant, am fost la națională tot timpul.

A fost greu, dar la meciurile din octombrie am venit aici, în cantonament, am fost la meci, m-am bucurat cu băieții, iar în noiembrie a fost greu de privit de la TV. A fost greu să nu fiu aici.

Mai rău a fost rezultatul primului meci, pentru că știam prin ce trec băieții și cât de mare e supărarea după un eșec. Mă simt foarte bine în China, am fost primit extraordinar. Mă bucur că sunt sănătos și că joc, asta e cel mai important. Condiția este bună.

Am avut o perioadă destul de lungă de cantonament, am început campionatul acolo mai târziu, așa că fizic sunt bine. Mereu am avut plăcerea de a juca. Mă bucur că aici o fac constant, 90 de minute, meci de meci, că am parte de încrederea antrenorului și a coechipierilor. Asta e cel mai important.

Nu mă simt obosit deloc. Este un drum ușor de făcut. Mereu când știi că te întorci acasă, trece mai ușor și mai repede. Este un sentiment plăcut chiar și pe zborul acela de mai multe ore. I-am regăsit pe toți într-o dispoziție bună”, a spus Nicolae Stanciu.