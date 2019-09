Super transferul pe care Barca l-a ratat! In asteptarea lui Neymar, catalanii i-au spus "pas" unui finalist UFA Champions League: costa doar 50 de milioane de euro

Barcelona a ratat un super transfer in aceasta vara.



Catalanii si-au canalizat toata atentia si toate eforturile pe transferul lui Neymar in acesta vara si au ratat aducerea unui finalist UEFA Champions League.

Potrivit MundoDeportivo, Lucas Moura s-a aflat pe lista Barcelonei in aceasta vara, insa gruparea de pe CampNou a asteptat finalizarea discutiilor cu Neymar. Cum negocierile s-au intins pe intreaga durata a perioadei de mercato, Barcelona a ramas si fara Neymar si fara Moura.

Jucatorul lui Tottenham costa doar 50 de milioane de euro. Pretul li s-a parut mult prea mare celor de la Barcelona care au preferat sa se axeze pe aducerea lui Neymar. Pana in momentul in care au realizat ca nu il pot aduce pe brazilianul de la PSG, perioada de mercato din Premier League s-a inchis.

Lucas Moura, in varsta de 27 de ani, a jucat pentru PSG in perioada 2013-2018, iar din 2018 a facut pasul in Premier League la Tottenham. A jucat finala UEFA Champions League din acest sezon, dar Tottenham a fost invinsa de Liverpool.