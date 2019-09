E eroul serii in UEFA Champions League: 19 ani, 3 goluri intr-o repriza in Liga! "Ianis al Norvegiei" ii da emotii lui Contra: poate veni la Bucuresti luna viitoare

Salzburg - Genk a fost un meci demential. Cel putin in prima repriza, cand s-au marcat 6 goluri.

Salzburg a intrat la pauza cu un scor incredibil: 5-1. Erling Braut Haland a fost eroul. A marcat trei goluri in decurs de 43 de minute.

Pustiul in varsta de 19 ani a fost crescut de Solskjaer la Molde, iar in acest an a facut pasul catre Salzburg. "Ianis al Norvegiei" are cifre incredibile la Salzburg. In doar 9 meciuri a reusit 17 goluri, a oferit 4 pase decisive, ceea ce inseamna o implicare intr-o faza decisiva la fiecare 33 de minute. Haland are background de fotbalist: tatal sau a jucat pentru City.

Erling Braut Haland ar putea veni la Bucuresti pe 15 octombrie atunci cand Romania va juca impotriva Norvegiei. Haland a facut deja pasul catre nationala de seniori unde are doua selectii.