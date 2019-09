UEFA CHAMPIONS LEAGUE LIVE: 22:00 Borussia - Barca, Napoli - Liverpool! Grupele Ligii debuteaza cu supermeciuri, Hategan arbitreaza cea mai tare partida a serii

11:24

Trei romani debuteaza in Champions League astazi

Razvan Marin, Ianis Hagi si Nicusor Stanciu debuteaza in noul sezon al Ligii Campionilor impreuna cu echipele lor de club. Razvan Marin va juca impotriva celor de la Lille pe teren propriu, Ianis Hagi revine in Turcia sa o infrunte pe Galatasaray, in timp ce Nicusor Stanciu are cea mai grea misiune, in fata celor de la Inter Milano.Ovidiu Hategan deschide sezonul Champions League in cel mai tare meci al serii, Borussia - Barcelona. Prestatia sa fiind sub ochii a zeci de mii de spectatori.