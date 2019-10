FOTO | Lucescu, surprins in tribune la un meci de UEFA Champions League! Unde poate ajunge romanul

Mircea Lucescu a fost prezent la un meci de Champions League.

Mircea Lucescu a fost surprins de camerele TV in tribunele stadionului San Siro. Antrenorul roman a urmarit meciul dintre Atalanta si Sahtior, scor 1-2.

Mircea Lucescu a urmarit partida alaturi de Andriy Shevchenko, selectionerul Ucrainei. Presa internationala s-a grabit sa speculeze momentul in care au fost suprinsi cei doi antrenori.

Shevchenko este dorit pe banca celor de la AC Milan, iar Lucescu ar putea sa preia locul lasat liber de acesta pe banca nationalei Ucrainei. Problema care poata sta in calea acestui scenariu este ca Ucraina are un parcurs foarte bun in preliminariile EURO 2020.

Ucraina este lider in grupa B, cu un avans de 5 puncte, iar federatia din Ucraina nu ar fi tentata de o despartire de Andriy Shevchenko.



sursa foto: TelekomSport