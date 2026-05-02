Sport.ro a dezvăluit aici că Gigi Becali are șansa repatrierii celor doi jucători pe care i-a vândut pe bani mulți, în Orientul Mijlociu. Meciurile de vineri, în Emirate și în Qatar, au confirmat acest scenariu. Unul fericit pentru patronul FCSB-ului, dar deosebit de trist pentru jucătorii care au eșuat în zona Golfului Persic.

Foști fotbaliști de bază la FCSB, actualmente jucători de umplutură în fotbalul arab! Iată ce au în comun Florinel Coman (28 de ani) și Adrian Șut (27 de ani), iar situațiile lor din momentul de față ar trebui să fie încă un semnal de alarmă pentru campionatul nostru intern, unul deosebit de slab!

Florinel Coman, încă o umilință: zero minute în sferturile Amir Cup

În Emiratele Arabe Unite, în finala pierdută a Cupei Președintelui de echipa sa, Al-Ain, Adrian Șut a rămas pe bancă până în minutul... 90+4! Antrenorul Vladimir Ivic l-a aruncat în luptă, pentru cele două reprize adiționale, în condițiile în care meciul cu Al-Wahda s-a încheiat cu scorul de 0-0, după expirarea timpului regulamentar. Nici în prelungiri nu s-a înscris, cu Șut pe teren, așa că a fost nevoie de loviturile de departajare. Iar aici, Al-Wahda s-a impus.

Dacă Șut a prins măcar 30 de minute pe teren, în Emirate, Florinel Coman a fost rezervă neutilizată, în sferturile Amir Cup 2026. Aici, Al-Gharafa a întâlnit Umm Salal, câștigând cu 2-1. Fără Coman!

Absența românului de pe teren a lungit o serie neagră pentru Florinel: de la începutul lunii aprilie, el a adunat un total de 45 de minute pentru Al-Gharafa, în patru meciuri! Practic, Coman nu mai contează pentru Al-Gharafa, iar contractul său va fi reziliat, la finalul sezonului. Iminenta plecare a lui Coman din Qatar deschide ușa revenirii sale, la FCSB.

Până atunci, Coman mai are cel puțin un meci de disputat cu Al-Gharafa, în actuala campanie. Pe 5 mai, echipa sa va întâlni Al-Wakra în semifinalele Amir Cup 2026. În cazul unei eliminări aici, Florinel poate reveni în țară, pentru a demara negocierile cu Gigi Becali, în vederea legitimării sale, la FCSB.

Și în iarnă, Coman a vorbit despre acest subiect cu patronul roș-albaștrilor însă, în acel moment, Becali l-a sfătuit să stea în Qatar, pentru a-și asigura liniștea financiară. Acum însă, când Al-Gharafa nu-l mai dorește pe fotblistul român, varianta revenirii sale, la FCSB, e tot mai aproape de realizare.