Ianis Hagi este in TOP 10 tineri fotbalisti care pot straluci in Liga Campionilor! Clasamentul aparut astazi in presa din Spania

Ianis Hagi a prins in aceasta vara un transfer la Genk in Belgia. Dupa ce a impresionat la Campionatul European U19, tanarul mijlocas a avut de ales intre mai multe oferte, dar Genk a reusit sa il convinga.

Genk joaca in acest sezon in Liga Campionilor si Ianis Hagi a fost inclus intr-un top realizat de Marca in primii 10 tineri fotbalisti care merita urmariti.

Ianis Hagi este pe aceasta lista alaturi de alti jucatori importanti precum Dani Olmo de la Dinamo Zagreb sau Lisandro Martinez de la Ajax.

Cei 10 jucatori evidentiati de Marca sunt: Ianis Hagi (Genk), Dani Olmo (Dinamo Zagreb), Eljif Elmas (Napoli), Dominik Szoboszlai (RB Salzburg), Ibrahima Konate (RB Leipzig), Lisandro Martinez (Ajax), Marcos Antonio (Sahtior), Erling Braut Haaland (RB Salzburg), Oliver Skipp (Tottenham), Alex Meret (Napoli)

"A fost jucatorul lui Fiorentina in trecut, dar nu i s-au acordat multe sanse. Acum, dupa prestatii bune la EURO 2019 U21, Genk i-a platit Viitorului 4 milioane de euro. Fiul lui Hagi iese in evidenta, ca si tatal sau, cu modul in care loveste balonul. Partea interesanta e ca, spre deosebire de ‘Maradona din Crapati’, loveste balonul si cu piciorul drept. Da, are si un picior stang foarte bun. Pentru moment e rezerva in prima liga din Belgia", au spus cei de la Marca