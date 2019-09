Pe Ianis Hagi nu l-au interesat banii! Dezvaluirile facute in presa belgiana: motivul pentru care a ales Genk

Ianis Hagi a recunoscut intr-un interviu acordat recent unei publicatii belgiene ca a avut numeroase oferte primite, insa a ales sa mearga la Genk.

Hagi a fost unul dintre cele mai titrate nume ale acestei veri pe piata transferurilor, mai ales in urma evolutiei la Campionatul European Under21, acolo unde s-a calificat cu nationala mica pana in semifinalele turneului, avand prestatii bune. Zvonurile il dadeau ca transferat la nume mari din Europa pe sume colosale.

Mijlocasul a ales sa mearga la Genk in Belgia, punand astfel capat oricarui zvon. Motivele alegerii sale au fost pur fotbalistice, fara sa il intereseze neaparat suma pe care se transfera. Hagi a vorbit despre motivele sale dar si despre ofertele primite intr-un interviu recent.

"Este adevarat ca au fost mai multe cluburi interesate. Mi-au oferit sume mai mari de bani, insa m-am gandit ca este mult prea devreme. Genk este echipa care le ofera sanse jucatorilor tineri si are rabdare cu ei. Pentru mine, acesta este un pas intermediar ideal, in drumul spre competitiile mari. Am fost norocos ca fostul meu club, Viitorul, mi-a lasat libertatea de alegere", a spus Hagi pentru knack.be.