ROMANIA - SPANIA, 21:45, PRO TV | Ianis Hagi, laudat de o legenda a Barcelonei! "Am vazut cum joaca, e un talent mare"

Romania intalneste Spania in preliminariile EURO 2020. Partida se joaca azi, de la 21:45, in direct la PRO TV!

Albert Ferrer, fost mare fundas la Barcelona si coechipier cu Gica Hagi si Gica Popescu, a vorbit despre Ianis Hagi in presa spaniola.

Ferrer a analizat jocul fiului Regelui si a apreciat talentul imens al acestuia. Totusi, legenda Barcei a admis ca Ianis trebuie sa lupte pentru a se impune pe postul sau de baza la echipa nationala, pentru ca pe acea pozitie Romania are multi jucatori buni.

"Am vazut meciul Romaniei cu Norvegia. Ianis Hagi a jucat in ultimele 15-20 de minute. Se vede ca este un talent mare. Cred ca va juca multe meciuri la echipa nationala, pentru ca are valoare, dar nu este usor. Echipa are multi jucatori de valoare pe acel post, dar mai devreme sau mai tarziu va fi om de baza. Sa speram ca va fi la fel ca tatal sau, pentru ca a fost un jucator uimitor", a spus Albert Ferrer.

Ianis Hagi este in lotul lui Contra pentru meciurile cu Spania si Malta insa nu este vazut ca un posibil titular in partida contra nationalei Spaniei, care se joaca azi, de la 21:45, la PRO TV

Cum ar putea arata Romania la meciul cu Spania: Tatarusanu - Benzar, Chiriches, Grigore, Tosca - Stanciu, R.Marin, Anton - Deac, Puscas, Grozav