Colegul lui Ianis Hagi de la Genk, ARESTAT pentru ca ar fi furat haine dintr-un magazin. Ce au descoperit politistii

Un coleg al lui Ianis de la Genk a fost luat pe sus de politie intr-un magazin de haine. "E discriminare! Au crezut ca am venit la furat", face scandal fotbalistul.

Coleg cu Ianis la Genk, congolezul a fost oprit de politie cand a vrut sa iasa cu sacosa plina dintr-un magazin de haine. Vanzatorii au gasit etichete rupte in tot magazinul si au chemat politia. Fotbalistul semana cu suspectul pe care-l cautau oamenii legii.



"Ei cred ca sunt un hot! Doamna, am platit sau am furat?"



Politistii l-au verificat si au vazut ca a platit tot ce a luat. Congolezul a returnat hainele si a cerut banii inapoi. Vanzatorii si-au cerut scuze.