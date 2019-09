ROMANIA - SPANIA, PROTV: Emotii mari pentru Ianis Hagi: "N-am mai jucat cu 55.000 oameni pe stadion!" VIDEO

Emotii pentru Ianis Hagi. "N-am jucat niciodata cu atata lume in tribune" - spune Ianis. Vor fi 55 de mii de oameni la Romania - Spania, joi, de la 21.45, la PRO TV.

Ca si la Europeanul de tineret, Hagi va fi pe stadion pentru Ianis.

"Astept cu mare drag meciul cu Spania pentru ca n-am mai jucat pe un stadion plin, cu asa multi spectatori", spune Ianis.

Ianis avea doar 3 ani, in 2001, cand 55 de mii de romani au venit pe stadion, la retragerea lui Hagi.

Dupa meciurile nationalei cu Spania si Malta, Ianis Hagi va debuta in Champions League, in grupa cu Liverpool si Napoli.

"Imi doream sa pic cu Ajax, sa ma duelez cu Razvan Marin, dar echipele pe care le intalnim sunt foarte bune si va fi foarte frumos", a mai spus Ianis.