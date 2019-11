"De ce naiba sa sutezi din pozitia aia?" Executia unui jucator de la Juventus l-a lasat masca pe Maurizio Sarri! VEZI VIDEO

Juventus s-a impus in fata lui Atletico Madrid cu 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de Paulo Dybala din lovitura libera.

Desi faza fixa era mai aproape de a fi un corner, argentinianul a ales sa trimita direct pe poarta si a iesit un gol de senzatie.

"Dybala a marcat un gol la o faza la care nimeni nu l-ar fi sfatuit sa incerce asta. Primul lucru la care se gandeste un antrenor intr-o situatie de acest gen este de ce naiba sa sutezi din pozitia aia? Dar pana la urma ceea ce a reusit este extraordinar. Aplauzele le merita cu prisosinta, atat pentru faptul ca a inscris cat si pentru executia deosebita", a spus Sarri la finalul partidei.

