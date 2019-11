Reactia NERVOASA a lui Cristiano Ronaldo dupa meciul cu Luxembourg: "Presa a creat tot scandalul asta!" Ce spune despre scandalul de la Juventus

Portugalia si-a asigurat prezenta la Campionatul European din 2020.

Portughezii au castigat meciul cu Luxembourg cu 2-0, prin golurile lui Bruno Fernandes si Cristiano Ronaldo. La finalul meciului, Ronaldo a raspuns nervos la adresa presei, confirmand faptul ca in ultimele saptamani a fost accidentat.

"In ultimele 3 saptamani am jucat limitat. Nu a fost nicio polemica, din punctul meu de vedere, la inlocuire. Voi, presa, ati creat cazul asta. Logic ca nu imi place sa fiu inlocuit, insa nu eram la cel mai bun nivel al meu. Oricum, am incercat sa o ajut pe Juventus, jucand, cu toate ca eram accidentat.

Am inteles schimbarea, nu eram bine. Nici acum nu sunt 100%, dar sunt un tip obisnuit sa ma sacrific, atat pentru echipa de club, cat si pentru nationala. Fac asta cu mandrie, deoarece stiam ca ne asteapta meciuri importante si nu pot sa esuez.

Nu am suferit niciodata accidentari grave. Joc 50-60 de meciuri pe an, cateodata se mai intampla ceva neprevazut. Acum simt o durere care nu imi permite sa fiu 100%. Stiti ca nu vorbesc mult cu presa, insa mereu trebuie sa faceti vreo legatura intre mine si antrenor, ca sa generati polemica", a declarat Cristiano Ronaldo la finalul meciului, conform publicatiei spaniole Sport.