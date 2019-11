Cristiano Ronaldo CRITICAT de o legenda a lui Juventus: "Nu a fost frumos gestul pe care l-a facut in meciul cu Milan"

Ronaldo a fost criticat din cauza comportamentului din ultimele doua meciuri jucate cu Juventus.

Alessandro del Piero, fostul capitan al lui Juventus, a vorbit intr-un interviu pentru As, despre comportamentul lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Milan. Portughezul a fost schimbat de Sarri, in minutul 54, si a mers direct la vestiare, parasind stadionul inainte de finalul meciului.

"Sa pleci de la stadion inainte de finalul meciului nu este nici un lucru bun, nici ceva care sa recomande un jucator de calitatea lui. Oricum, gestul nu este reprezentativ pentru forma in care se gaseste. Este un mare profesionist, de aceea il respecta coechipierii", a declarat Del Piero in As.

Del Piero a vorbit si despre criticile pe care le primeste Ronaldo legate de forma slaba in care se gaseste la Juventus.

"Nu e usor sa joci in Serie A. Atentia care se pune pe partea defensiva si pregatirea tactica a meciurilor este la un nivel foarte inalt", a adaugat Del Piero.