CR7 a cerut primul mare transfer al verii la Juventus! Ce super jucator isi doreste Ronaldo langa el

Cristiano Ronaldo se implica si in strategia de transferuri a celor de la Juventus.

CR7 a cerut un super jucator din vara. Tuttosport noteaza ca Ronaldo i-a cerut Agnelli sa-l aduca pe Paul Pogba la Juventus din vara viitoare. Juventus va avea insa concurenta serioasa. Si Real Madrid il doreste pe Pogba si, cel mai probabil, "galacticii" vor incerca sa-l transfere la randul lor in perioada de mercato dintre sezoane.



Pogba, in varsta de 26 de ani, a mai jucat la Juventus. Mijlocasul francez a fost la Juventus in perioada 2012-2016 timp in care a castigat 8 trofee, patru dintre acestea fiind titluri de campion in Serie A.