BREAKING NEWS: Ronaldo e gata sa PLECE de la Juventus pentru o revenire la care nu se astepta NIMENI! Anuntul momentului

Relatia tot mai tensionata cu Maurizio Sarri il face pe Cristiano Ronaldo sa ia in calcul plecarea de la Juventus!

Jurnalistul Eduardo Inda a dezvaluit in cadrul emisiunii 'Chiringuito De Jugones' de la postul TV La Sexta ca Ronaldo o va parasi pe Juventus in cazul in care echipa nu castiga Champions League. Conform surselor lui Inda, Cristiano e in contact cu Manchester United pentru o revenire de senzatie pe Old Trafford.



Cristiano a ajuns la Torino acum un an si jumatate, in schimbul a 100 de milioane de euro, dupa 9 sezoane la Real Madrid.

Chiar daca cifrele sunt de partea sa, Ronaldo nu pare sa fie sustinut de Sarri cum a fost de Allegri, fostul antrenor al lui Juventus. Cristiano a fost schimbat imediat dupa pauza in derby-ul cu Milan si a iesit nervos de pe teren, adresandu-i si o replica nervoasa lui Sarri. Cristiano a plecat direct la vestiare, fara sa-si salute antrenorul.

In acest sezon, Ronaldo are 6 goluri in 14 meciuri jucate, dupa ce anul trecut a incheiat cu 28 de reusite in 43 de partide.