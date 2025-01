Larisa Iordache încă antrenează la Dinamo, deși e însărcinată în luna a 7-a. "Mai am puțin și vine gărgărița pe lume, sper sa fie ok. Cumva am zis că e medalia nostră olimpică, după care am alergat toata viața noastră", a povestit campioana.

Fosta gimnastă s-a măritat anul trecut cu Cristian Chiriță, jucător de tenis de masă. Cei doi au ales deja numele fetiței. O vor boteza Amira, prințesă în arabă: "Va fi prințesa casei, prințesa familiei".