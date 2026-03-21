”Păruială ca în filme!” Sabrina Voinea s-a luat la bătaie cu o halterofilă! Gimnasta ar fi pornit conflictul

Gimnasta Sabrina Voinea este din nou în centrul atenției, după ce, vineri, 20 martie, s-ar fi luat la bătaie cu o halterofilă.

Englezii s-au săturat de un jucător de la Liverpool. Nota 4 și o descriere dură după ultimul eșec: ”Nu e bun deloc”

Totul s-ar fi petrecut în restaurantul din incinta complexului ”Lia Manoliu”.

Sabrina Voinea ar fi fost cea care ar fi pornit scandalul, susține Golazo. Gimnasta ar fi făcut-o ”grasă” pe o componentă a lotului național de haltere, iar de acolo ar fi început un adevărat ”război”.

Cele două s-ar fi păruit și s-ar fi lovit cu palma, iar, ulterior, ar fi intervenit și gimnasta Melisa Orzacai, colega Sabrinei. Și pentru fata de la haltere s-ar fi băgat o colegă și totul a degenerat. Bătaia a încetat doar după intervenția angajaților din restaurant.

”Nu știu exact de la ce s-au luat, pentru că nu eram suficient de aproape pentru a le auzi. Dar am auzit gălăgie la un moment dat și am ieșit să văd ce se petrece. S-au păruit ca în filme! Palme, tot ce trebuie. Apoi a intervenit colega Sabrinei, nu știu cum o cheamă. Melisa... (n.r. - Orzacai). Dar imediat s-a băgat și o a doua fată de la haltere și a ieșit bătaie. Colega Sabrinei a luat palme serioase.

Mi-au spus cei care au asistat de la început la scenă că Sabrina a făcut-o «grasă» pe fata de la haltere, aia a ripostat și așa s-a ajuns la zgârieturi și altele. S-au băgat fetele de la bucătărie și le-au despărțit”, a spus un martor la incident, conform sursei citate mai sus.

Scandalul a fost confirmat și de Florin Oancea, șeful complexului sportive ”Lia Manoliu”.

Denisa Golgotă o acuza pe Sabrina Vonea de bullying