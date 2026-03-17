Fosta mare campioană Nadia Comăneci a afirmat, marți, la Bruxelles, unde a fost celebrată în Parlamentul European, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istorie la Jocurile Olimpice, că participarea la conferința 'European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On' a fost pentru ea ca și cum ar fi concurat la un al cincilea aparat la gimnastică.'

Ce a zis Nadia Comăneci în Parlamentul European de la Bruxelles

"A fost extrem de emoționant, pentru că nu mi-am dat seama că acel moment va avea un impact atât de mare, pentru cei care din întreaga lume care au crescut sau au auzit de acel 10 istoric. A fost emoționant, pentru că mi-am văzut din nou întreaga mea poveste, scurtată într-un meeting în care s-a sărbătorit excelența, perfecțiunea, un moment istoric. M-am reîntâlnit cu mulți prieteni, dar și cu oameni pe care nu i-am cunoscut până acum, care au venit și care mi-au transmis această emoție.

M-am simțit ca și cum intru pe covorul de competiție, m-am gândit că urmează solul și unde este muzica. A fost al cincilea aparat pentru mine', a declarat Nadia Comăneci, la finalul conferinței care a avut loc la Parlamentul European.

'Eu cred că acest eveniment a fost enorm și sper ca impactul să fie mare, trebuie să fim conștienți de importanță sportului. Pentru că nu e important doar să câștigi medalii, ci este important pentru societate. În sport lumea vorbește aceeași limbă și întreaga planetă se adună când este vorba despre sport.

Sportul reprezintă o țară, o comunitate, o cultură și sunt recunoscătoare că s-a onorat acest moment. Eu sper să fie un restart pentru generațiile de astăzi și pentru părinți, care trebuie să înțeleagă că sportul trebuie să existe', a adăugat fosta mare campioană de la Montreal.

Anul Nadia Comăneci

Nadia Comăneci, care trăiește de mult timp în Statele Unite ale Americii, a afirmat că va fi implicată direct în organizarea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.'Mă bucur că într-un fel voi face parte din Los Angeles 2028, dar și Oklahoma găzduiește Jocurile Olimpice. Și am norocul că locuim în ambele locuri. Am început deja colaborarea cu cei din Oklahoma și cu cei din Los Angeles, cu comisia de sportivi. Mai este foarte puțin, mai sunt doar doi ani și vrem să facem ceva spectaculos cu Casa României', a mai spus Nadia Comăneci.