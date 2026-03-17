FOTO ȘI VIDEO Ce a zis Nadia Comăneci în Parlamentul European de la Bruxelles

Alexandru Hațieganu
Întâlnire la nivel înalt şi iniţiativă românească.
Fosta mare campioană Nadia Comăneci a afirmat, marți, la Bruxelles, unde a fost celebrată în Parlamentul European, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istorie la Jocurile Olimpice, că participarea la conferința 'European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On' a fost pentru ea ca și cum ar fi concurat la un al cincilea aparat la gimnastică.'

"A fost extrem de emoționant, pentru că nu mi-am dat seama că acel moment va avea un impact atât de mare, pentru cei care din întreaga lume care au crescut sau au auzit de acel 10 istoric. A fost emoționant, pentru că mi-am văzut din nou întreaga mea poveste, scurtată într-un meeting în care s-a sărbătorit excelența, perfecțiunea, un moment istoric. M-am reîntâlnit cu mulți prieteni, dar și cu oameni pe care nu i-am cunoscut până acum, care au venit și care mi-au transmis această emoție.

M-am simțit ca și cum intru pe covorul de competiție, m-am gândit că urmează solul și unde este muzica. A fost al cincilea aparat pentru mine', a declarat Nadia Comăneci, la finalul conferinței care a avut loc la Parlamentul European.

'Eu cred că acest eveniment a fost enorm și sper ca impactul să fie mare, trebuie să fim conștienți de importanță sportului. Pentru că nu e important doar să câștigi medalii, ci este important pentru societate. În sport lumea vorbește aceeași limbă și întreaga planetă se adună când este vorba despre sport.

Sportul reprezintă o țară, o comunitate, o cultură și sunt recunoscătoare că s-a onorat acest moment. Eu sper să fie un restart pentru generațiile de astăzi și pentru părinți, care trebuie să înțeleagă că sportul trebuie să existe', a adăugat fosta mare campioană de la Montreal.

Anul Nadia Comăneci

Nadia Comăneci, care trăiește de mult timp în Statele Unite ale Americii, a afirmat că va fi implicată direct în organizarea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.'Mă bucur că într-un fel voi face parte din Los Angeles 2028, dar și Oklahoma găzduiește Jocurile Olimpice. Și am norocul că locuim în ambele locuri. Am început deja colaborarea cu cei din Oklahoma și cu cei din Los Angeles, cu comisia de sportivi. Mai este foarte puțin, mai sunt doar doi ani și vrem să facem ceva spectaculos cu Casa României', a mai spus Nadia Comăneci.

• „Anul Nadia” – un proiect dedicat excelenței

Vizita s-a încheiat cu o conferință dedicată „Anului Nadia”, un proiect care celebrează impactul excepțional al Nadiei Comăneci asupra sportului mondial și rolul său în promovarea valorilor olimpice. Evenimentul aduce în prim-plan excelența sportivă românească și contribuția acesteia la construirea unui model inspirațional pentru tinerii din întreaga Europă.

Prezența unei delegații formate din mari campioni olimpici transmite un mesaj puternic despre tradiția și performanța sportului românesc.

Prin această vizită, România își consolidează vizibilitatea la nivel european, iar sportul devine, încă o dată, un ambasador autentic al valorilor care unesc comunitățile.

Prin întreaga sa carieră, Nadia Comăneci rămâne un simbol al excelenței olimpice și un ambasador al valorilor promovate de mișcarea olimpică.

Vizita la Parlamentul European reconfirmă statutul său internațional și contribuția constantă la promovarea sportului ca instrument de dezvoltare și educație, atât în România, cât și la nivel global.

  • În vizita sa la Bruxelles, Nadia Comăneci a fost însoțită de președintele COSR, Mihai Covaliu, foști mari sportivi români precum Ana-Maria Brânză, Andreea Răducan, Cătălina Ponor, Simona Amânar, Marius Urzică, Laura Badea, Constantina Diță și Marian Drăgulescu, dar și de un grup de tinere gimnaste de la CSM Onești.
