Gimnastica românească a fost pusă pe butuci, la fel ca multe alte sporturi în care, cândva, făceam legea la nivel planetar.

Astăzi, citim știri pe bandă, după Campionatul Mondial de la Jakarta (Indonezia), nu pentru că fetele ar fi făcut furori acolo – n-au câștigat nimic! -, ci pentru că, astăzi, la revenirea în țară, Denisa Golgotă (23 de ani) a provocat un „tsunami“ pe aeroport, după cum Sport.ro a arătat aici.

Președintele federației anunță o anchetă amplă

Având în vedere amploarea luată de acest caz, președintele Federației de Gimnastică, Ioan Suciu, a fost nevoit să aibă o reacție. În dialog cu jurnalistul Daniel Nazare (ProSport), el a anunțat că FRG va începe o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat, la Jakarta.

„Au fost niște chestiuni mai vechi, petrecute în trecut, care au culminat cu tot ce s-a întâmplat acum, deși credeam că s-a trecut peste ele. Rivalitatea sportivă e bună, dar aici trecem peste o linie. Eu, personal, i-am adus medic Denisei Golgotă, am umblat prin spitale, m-am zbătut ca totul să fie OK. Acum, ce citesc pare un scenariu SF! Ar fi trebuie să spună acolo, dacă s-a întâmplat ceva grav. Va urma o anchetă după această întrecere, nu las lucrurile așa nicio clipă pentru că nu putem merge înainte, așa cum se prezintă situația acum“, a promis șeful gimnasticii românești.

