Delegația noastră, formată exclusiv din fete, este condusă de Sabrina Maneca-Voinea, marea speranță pentru o medalie care se lasă așteptată din 2015.



Alături de Sabrina, pentru podiumul mondial se vor lupta Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea Crețu. Competiția din acest an, la care s-au înscris sportivi din peste 80 de țări, programează doar probe individuale, fără concurs pe echipe.



O secetă de un deceniu



Ultima dată când tricolorul a fluturat la o festivitate de premiere a Campionatului Mondial a fost în urmă cu exact 10 ani. La ediția de la Glasgow, Marian Drăgulescu obținea argintul la sărituri, iar Larisa Iordache câștiga medalia de bronz la individual-compus.



Acum, toate speranțele se leagă de Sabrina Maneca-Voinea, sportivă care a confirmat deja la cel mai înalt nivel, având în palmares două medalii de aur, la bârnă și sol, cucerite la Cupa Mondială de la Doha din 2023.



Gimnastele din România vor intra în calificări în perioada 19-21 octombrie. Finalele pe aparate, acolo unde fetele noastre țintesc medaliile, sunt programate vineri, 24 octombrie (sărituri și paralele), și sâmbătă, 25 octombrie (bârnă și sol).

