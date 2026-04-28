La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Ana Bărbosu a încheiat pe podium proba de la sol, însă o contestație depusă de americani i-a luat bucuria româncei. Federația Română de Gimnastică (FRG) și Ana Bărbosu au mers, ulterior, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) și au argumentat că echipa lui Jordan Chiles a depus contestația în afara timpului regulamentar.

Instanța a decis ca medalia de bronz să meargă la Bărbosu, iar americanii s-au adresat Tribunalului Federal Elvețian, practic, singura cale de atac pentru TAS. La sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, Ana Bărbosu a primit lovitura: Tribunalul Federal a decis rejudecarea cazului de către TAS.

La o săptămână după vestea respectivă, Ana Bărbosu a mai primit o lovitură. Sportiva româncă nu ar fi răspuns oficialilor anti-doping, iar din sursele Pro TV și Sport.ro, la aproape trei luni de la momentul respectiv, Ana Bărbosu ar fi primit o suspendare de doi ani pentru asta.

Cazul Ana Bărbosu | Ioan Suciu, președinte FRG: ”Încă nu am vorbit cu Ana. O să vedem care e și poziția ei”

Federația Română de Gimnastică, prin vocea președintelui Ioan Suciu, a reacționat pentru Pro TV și Sport.ro după ce sursele au dezvăluit perioada de suspendare primită de Ana Bărbosu. Suciu a evidențiat că FRG o susține pe Bărbosu, dar și că, în același timp, nu se aștepta la o măsură atât de drastică.

”Noi vom face tot ce ține de federație pentru a o sprijini pe Ana, dar în situația dată o să urmeze să avem o discuție la nivel de comitet executiv. Ulterior, să vedem ce pași vrea să urmeze Ana.

Să vedem și poziția Anei, pentru că e un moment delicat în care într-un fel sau altul... Nu neapărat că ne așteptam... Dar regulamentar, după trei testări ratate, procedura și regulamentul spune că te paște o suspendare.

Nu mă așteptam să fie atât de dură, la nivel de doi ani. Trebuie văzut în primul rând Ana ce poziție are, pentru că este o chestiune pur individuală.

O să vedem în funcție de ce discutăm cu Ana cum o putem sprijini și imaginați-vă că vom face tot ce ține de noi să fim aproape de Ana.

(n.r. Vă gândiți la un recurs pentru decizie?) În primul rând, este vorba despre ea, despre ce își dorește ea.

Nimeni din cadrul federației nu a discutat încă cu Ana. Nu am avut când, e foarte proaspătă informația. E noapte în SUA și o să ne conectăm și cu Ana să vedem poziția ei”, a spus Ioan Suciu pentru Pro TV și Sport.ro.