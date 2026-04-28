EXCLUSIV Ioan Suciu a reacționat după lovitura primită de Ana Bărbosu. Care e poziția FRG + ”Imaginați-vă următorul lucru”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Clipe grele pentru Ana Maria Bărbosu (19 ani).

TAGS:
Ana Maria Barbosuana barbosubarbosugimnasticaIoan SuciuFRG
Din articol

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Ana Bărbosu a încheiat pe podium proba de la sol, însă o contestație depusă de americani i-a luat bucuria româncei. Federația Română de Gimnastică (FRG) și Ana Bărbosu au mers, ulterior, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) și au argumentat că echipa lui Jordan Chiles a depus contestația în afara timpului regulamentar.

Instanța a decis ca medalia de bronz să meargă la Bărbosu, iar americanii s-au adresat Tribunalului Federal Elvețian, practic, singura cale de atac pentru TAS. La sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, Ana Bărbosu a primit lovitura: Tribunalul Federal a decis rejudecarea cazului de către TAS.

La o săptămână după vestea respectivă, Ana Bărbosu a mai primit o lovitură. Sportiva româncă nu ar fi răspuns oficialilor anti-doping, iar din sursele Pro TV și Sport.ro, la aproape trei luni de la momentul respectiv, Ana Bărbosu ar fi primit o suspendare de doi ani pentru asta.

Cazul Ana Bărbosu | Ioan Suciu, președinte FRG: ”Încă nu am vorbit cu Ana. O să vedem care e și poziția ei”

Federația Română de Gimnastică, prin vocea președintelui Ioan Suciu, a reacționat pentru Pro TV și Sport.ro după ce sursele au dezvăluit perioada de suspendare primită de Ana Bărbosu. Suciu a evidențiat că FRG o susține pe Bărbosu, dar și că, în același timp, nu se aștepta la o măsură atât de drastică.

”Noi vom face tot ce ține de federație pentru a o sprijini pe Ana, dar în situația dată o să urmeze să avem o discuție la nivel de comitet executiv. Ulterior, să vedem ce pași vrea să urmeze Ana. 

Să vedem și poziția Anei, pentru că e un moment delicat în care într-un fel sau altul... Nu neapărat că ne așteptam... Dar regulamentar, după trei testări ratate, procedura și regulamentul spune că te paște o suspendare. 

Nu mă așteptam să fie atât de dură, la nivel de doi ani. Trebuie văzut în primul rând Ana ce poziție are, pentru că este o chestiune pur individuală.

O să vedem în funcție de ce discutăm cu Ana cum o putem sprijini și imaginați-vă că vom face tot ce ține de noi să fim aproape de Ana.

(n.r. Vă gândiți la un recurs pentru decizie?) În primul rând, este vorba despre ea, despre ce își dorește ea. 

Nimeni din cadrul federației nu a discutat încă cu Ana. Nu am avut când, e foarte proaspătă informația. E noapte în SUA și o să ne conectăm și cu Ana să vedem poziția ei”, a spus Ioan Suciu pentru Pro TV și Sport.ro.

Ana Bărbosu, cea mai bună gimnastă din Europa în 2025

  • Barbosu ana imago1062894614
×
Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
Ana Bărbosu / Foto: Gabi Chirea (Sport.ro)
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ana Bărbosu a fost votată cea mai bună gimnastă a anului 2025 pe continent, în cadrul anchetei organizate de European Gymnastics, forul european de specialitate.

Bărbosu (gimnastică artistică) s-a impus la feminin cu 29.694 de voturi (64%), fiind urmată de ucraineanca Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică), 11.559 voturi (25%), spaniola Melania Rodriguez (trambulină), cu 2.017 voturi (4%), belgianca Nina Derwael (gimnastică artistică), cu 1.715 (4%), și germanca Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică), 1.653 voturi (4%).

Ana Bărbosu a câștigat la Europenele de anul trecut, de la Leipzig, patru medalii, aur la sol, argint la bârnă, bronz la individual compus și paralele.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!