Camelia Potec, șefa Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, a tras concluziiile, într-un interviu pentru agenția Agerpres, despre anul 2024, an olimpic.

România, 2024, Paris și David Popovici

''În primul rând a fost un an extraordinar, foarte greu, cu foarte mare stres, cu foarte multe lucruri care s-au întâmplat, dar majoritatea bune. Dar deşi au fost şi momente mai dificile, putem spune că a fost un an extraordinar, un an cu rezultate peste aşteptări, un an care ne-a adus din nou în elita olimpică, în elita mondială la disciplina înot, pentru că doar la înot ne-am calificat la această ediţie a Jocurilor Olimpice. A fost un an puţin atipic, pentru că am avut şi Campionate Europene şi Campionate Mondiale şi Jocuri Olimpice.

Aici mă refer la seniori. Noi, de obicei în anul cu Jocurile Olimpice, aveam doar Campionate Europene. Anul acesta au fost Campionate Mondiale de nataţie la început şi de aceea spuneam că au fost şi momente în care am avut decizii dificile de luat, dar iată că le-am luat pe cele cele bune. Am încercat ca la fiecare competiţie să avem reprezentanţi care să aducă nataţia la cel mai înalt nivel şi iată că putem spune că la absolut toate competiţiile, atât la nivel de juniori, cât şi la nivel de de seniori, am avut medalii şi asta ne de ne de speranţe, pentru că în momentul în care avem medalii la campionate de seniori avem prezent. În momentul în care avem medalii şi la categorii mai mici de juniori, înseamnă că avem şi viitor şi acest lucru ne bucură foarte mult'', a spus Camelia Potec.



Înotul, reprezentat de trei sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris, s-a întors cu două medalii, aur la 200 m liber şi bronz la 100 m liber, ambele cucerite de David Popovici.



''La înot am avut trei sportivi calificaţi, doi cu barem şi o sportivă pe baza invitaţiei de la Federaţia Internaţionala de Nataţie. Ne-am fi dorit să calificăm mai mulţi sportivi la această ediţie de Jocuri Olimpice şi mai ales ne-am fi dorit să avem şi la sărituri în apă. Am fost foarte aproape, am mai avut sportivi, înotători şi săritori, care au fost foarte aproape de calificare şi care cu siguranţă nu se vor opri aici şi îşi vor atinge, sper eu, la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice acest obiectiv. Per ansamblu, avem cele două medalii ale lui David Popovici, aur şi bronz, şi în ceea ce priveşte rezultatele Rebeccăi (Diaconescu) şi ale lui Vlad Stancu putem spune că ne-am fi dorit să fie nişte rezultate mai bune, dar au fost şi nişte probleme de de sănătate la această ediţie a Jocurilor Olimpice. Rebecca a participat pentru prima oară, junioară fiind. Noi credem că a fost de foarte bun augur această participare, pentru că ea este încă junioară şi medaliată la Campionatele Europene de juniori din acest an. Aşa că ne punem speranţe în continuare în toţi cei trei sportivi care s-au calificat la această ediţie a Jocurilor Olimpice, dar şi în ceilalţi sportivi care au reuşit la Europenele de juniori să câştige şapte medalii şi să se califice în peste 15 finale europene'', a adăugat preşedinta nataţiei româneşti.



În ceea ce priveşte celelalte discipline din cadrul federaţiei, sărituri şi pentatlon modern, Potec i-a remarcat mai ales pe săritorii în apă de la mare înălţime, care după un an de excepţie în 2023, s-au menţinut în elită şi în acest an: ''Şi la sărituri în apă şi la high diving (sărituri de la mare înălţime), unde am avut cei mai buni sportivi ai anului trecut, iată că şi anul acesta au reuşit să se menţină în elita mondială, câştigând medalia de bronz (Cătălin Preda) la Campionatele Mondiale de la Doha. Avem speranţe că la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice vor fi în continuare la cel mai înalt nivel şi sperăm noi să reuşim să calificăm şi la sărituri în apă un un sportiv, lucru care nu s-a mai întâmplat de ceva ani. La pentatlon modern, am început uşor-uşor să luăm şi aici medalii. Am început încă de anul trecut să luăm medalii la partea de juniori, acolo unde au început să apară Europene şi Mondiale de biatlon, triatlon, cu câte două probe, trei probe. Avem ceva medalii la sub 17 ani, la Campionate Mondiale un argint, iar la Campionatele Europene avem deja şase medalii''.

Camelia Potec: "Nu putem vorbi de dezamăgiri"



Deşi au existat momente dificile pentru federaţie în acest an, Camelia Potec a evitat să le amintească, preferând să vadă doar partea plină a paharului.



''Nu putem vorbi de dezamăgiri, ci de lucruri care s-au întâmplat, mai puţin plăcute şi din care noi învăţăm. Pentru că aşa este, în momentul în care nu ies toate lucrurile, putem spune că ar trebui să învăţăm din acele lucruri şi nu să le luăm ca dezamăgiri. Este clar, şi în performanţă sunt lucruri bune şi mai puţin bune, dar per total, la sfârşitul acestui an, ne dorim să vorbim doar de lucrurile bune care s-au întâmplat şi aici vorbim de performanţele şi medaliile aduse de de Federaţia Română de Nataţie şi de Pentatlon Modern. Ştim cu toţii că bugetul a fost pe jumătate de an, după care am aşteptat pentru partea a doua a anului. N-a fost o perioadă o perioadă uşoară, dar am trecut peste. Fiind an olimpic, soluţii s-au găsit împreună cu ANS, COSR şi cu partenerii proprii, mai mici sau mai mari. Am trecut peste toate şi iată-ne că acum încheiem un an 2024 cu rezultate bune şi cu speranţa că 2025, primul an din acest nou ciclu olimpic, să vină la fel, cu obiective îndeplinite'', a explicat Potec.



Pentru primul an din ciclul olimpic 2025-2028, Camelia Potec a spus că obiectivele sunt în continuare de a câştiga medalii la marile competiţii: ''Ne dorim în continuare medalie la toate competiţiile de obiectiv, dar asta rămâne să vedem la fiecare competiţie în parte, pentru că nu am terminat de discutat cu toţi antrenorii pentru toţi sportivii pe care ne bazăm la competiţiile de obiectiv. Anul viitor avem Festivalul Olimpic al Tineretului European, Campionate Europene de juniori, Campionate Mondiale de seniori, iar mai nou, începând de câteva zile, a fost anunţat şi Campionatul Mondial de juniori la înot care va avea loc în România.''

România va organiza Mondialul de juniori la Otopeni



După ce a găzduit Europenele de juniori în 2022 şi Europenele de seniori în bazin scurt în 2023, Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern a primit organizarea Mondialelor de juniori, la Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni, între 19 şi 24 august 2025.



''Obţinerea acestei organizări nu a fost deloc deloc uşoară, mai ales că Federaţia Internaţională de Nataţie a avut comisii la ambele competiţii pe care le-am organizat în România, atât Campionate Europene de juniori, cât şi la Campionatele Europene de seniori în bazin scurt. Noi am spus încă de la deschiderea acestui bazin de la Otopeni, că ne dorim să atragem şi să organizăm cât mai multe competiţii internaţionale. Federaţia internaţională, bineînţeles şi cea europeană, au sesizat acest acest lucru şi cred că de doi ani de zile se gândesc dacă se poate organiza o astfel de competiţie şi la nivel mondial, în România. Eu cred că au fost mulţumiţi de ceea ce au văzut şi au început discuţiile pentru organizarea unui Campionat Mondial de juniori sau unui Campionat Mondial în bazin scurt, discuţii care au dus la această colaborare. Marile provocări vor fi de ordin financiar, dar sperăm să reuşim să atragem alături de noi în primul rând partenerul principal, Agenţia Naţională pentru Sport, dar şi parteneri privaţi alături de care să arătăm lumii întregi că putem organiza şi ne putem ridica la nivelul altor ţări care au reuşit să organizeze impecabil un campionat mondial. Şi, pentru că tot vorbim de un campionat mondial, putem da exemplu Budapestei, care a încheiat acum Campionatele Mondiale în bazin scurt, un campionat mondial de excepţie, dar bineînţeles şi cu un buget foarte mare'', a adăugat Potec, care conduce destinele federaţiei din 2013.