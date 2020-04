"Vreau sa fiu cel mai bun din lume!" Dorit de Real Madrid si United, Haaland viseaza sa castige Champions League cu Dortmund! Secretul succesului masinii de goluri

Erling Haaland a dat un interviu in care a povestit cum a reusit sa ajunga un star la doar 19 ani.

Erling Haaland, atacantul minune al Borussiei Dortmund, a dat un interviu in care a dezvaluit secretele sale si ce obiective si-a fixat in cariera.

Norvegianul s-a dovedit a fi unul din cei mai buni atacanti din Europa in acest moment. A marcat un hattrick la debutul pentru Dortmund, iar in doar 11 aparitii pentru nemti a reusit sa inscrie de 12 ori. Este laudat de intreaga lume si pare sa fie o viitoare tinta a lui Real Madrid.

"Secretul pentru a inscrie goluri este sa muncesti din greu. Imi place de Ibrahimovic, gandirea lui si modul in care vede lucrurile. Suntem jucatori asemanatori, ambii atacanti inalti, insa eu am un joc diferit. Imi place modul in care se adapteaza la orice echipa, ceea ce nu este usor, dar el intra si inscrie goluri." a declarat Haaland pentru FourFourTwo.

Toata lumea asteapta lucruri mari de la atacantul norvegian, avand in vedere explozia sa extraordinara in fata portii si dedicarea pentru fotbal.

Haaland a mai adaugat: "In acest moment, visul meu este sa castig Liga Campionilor cu Borussia Dortmund. Tatal meu trebuia sa o faca cu Leeds, discut intotdeauna cu el si este un adevarat exemplu pentru mine. Am avut o parere foarte buna despre Dortmund si de aceea am venit aici. E cea mai buna optiune. E placut cand alte cluburi vorbesc despre tine, insa nu pot vorbi despre asta. Nu ma surprinde ca inscriu atatea goluri deoarece asta imi doream si pentru asta muncesc. Intr-o zi, sper sa fiu cel mai bun din lume."

Haaland a mai trecut pe la Red Bull Salzburg si Molde si are deja peste 60 de goluri. In natioanala Norvegiei a prins doar doua meciuri pana acum si asteapta sa se impuna pentru a face performante.