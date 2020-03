"In vara duc un jucator la Real Madrid!" Madrilenii se pregatesc sa dea LOVITURA pe piata transferurilor! Pogba sau Haaland ar putea ajunge in GALAXIA lui Zidane

Paul Pogba sau Erling Haaland ar putea sa se transfere la Real Madrid din vara.

Mino Raiola, impresarul celor doi jucatori, cunoscut pentru comisioanele uriase pe care le percepe din suma de transfer a unui jucator, a vorbit pentru Marca despre posibilitatea ca unul dintre jucatorii pe care ii reprezinta sa ajunga pe Santiago Bernabeu.

Dorit deja de un an de Zinedine Zidane, Paul Pogba ar putea fi cel care va ajunge la Real Madrid din vara, mai ales dupa ultimul sezon petrecut la Manchester United, unde a fost mai mult accidentat. Despre Haaland, pe care l-a transferat in iarna de la Salzburg la Dortmund a declarat ca este o bijuterie importanta.

"Relatiile mele cu Real Madrid sunt foarte bune. Sper ca intr-o zi sa le duc un jucator mare. Acum il am pe Areola la ei, insa este sub forma de imprumut. Vreau sa duc un jucator acolo, sub forma de transfer, nu imprumutat si voi incerca in vara! Ar fi o onoare pentru mine si pentru fotbalistii mei, pentru ca Real Madrid este un club urias", a declarat Mino Raiola pentru Marca.