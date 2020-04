Real Madrid, mai atenta ca niciodata! Senzatia Europei, Erling Haaland dezvaluie cum isi alege echipele la care joaca: "Salzburg era cea mai buna optiune!"

Erling Haaland a facut senzatie in Champions League in acest sezon, iar prestatiile sale l-au pus in centrul atentiei marilor cluburi din Europa.

Atacantul norvegian a oferit un interviu pentru Eurosport din Norvegia, unde a explicat care sunt aspectele pe care le va lua in considerare atunci cand isi va alege urmatoarea echipa.

"Timing-ul este totul. Inainte sa alegi la ce club te duci trebuie sa masori cat de bun esti, cat de bun este clubul, lumea de la club, cum are grija de tine si cum te ajuta sa evoluezi.

Sunt multi factori si imi amintesc atunci cand am vorbit de Salzburg si de diferite cluburi, am descoperit foarte devreme ca Salzburg era cea mai buna optiune. Intoteauna m-am gandit: 'Nu ma pot supraevalua'. Intotdeauna a fost important pentru mine asta, sa imi spun: 'Da, sunt bun, insa exista multi jucatori buni', asadar intotdeauna a fost important pentru mine sa nu cred ca sunt mai bun decat sunt in realitate", a declarat Haaland.

Pe atacantul Borussiei Dortmund, unde s-a transferat in iarna, au pus ochii deja marile cluburi ale Europei. Real Madrid si Manchester United si-au exprimat deja interesul pe bijuteria norvegiana care a inscris 10 goluri in 8 meciuri jucate in acest sezon de Champions League.