Haaland vrea sa plece de la Dortmund direct in La Liga! La ce SUPER ECHIPA poate ajunge "masina de goluri" norvegiana

Haaland ar putea pleca in vara de la nemti.

Ajuns in aceasta iarna la Dortmund, dupa ce nemtii au platit 20 de milioane de euro catre Salzburg, Haaland vrea sa schimbe din nou echipa, iar Real Madrid e aproape sa obtina un acord, informeaza goal.com

Dortmund vrea sa faca profit de pe urma novegianului si cere 75 de miliioane de euro, insa un transfer in vara pare putin probabil in opinia presei spaniole. Jurnalistii noteaza ca o mutare in 2021 este mai plauzibila, avand in vedere clauza de reziliere a lui Haaland, care poate fi activata in 2022.

Liverpool pare sa ia aceasta stire drept o veste buna, pentru ca Mane se afla si el pe lista nemtilor.

De cand a ajuns pe Signal Iduna Park, norvegianul a reusit 11 goluri in doar 12 meciuri, fiind deja favoritul publicului.