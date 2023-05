Dortmund avea nevoie de un succes pe teren propriu în ultima etapă, cu Mainz, dar a remizat, scor 2-2, astfel că titlul s-a dus în Bavaria pentru a 11-a oară la rând.

Bavarezii vor să-i mai dea o lovitură rivalei, după ce i-a luat titlul. Raphael Guerreiro (29 de ani) și-a încheiat recent contractul cu formația de pe Signal Iduna Park și a purtat deja primele negocieri cu Bayern.

Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg, Bayern vrea să-l transfere pe Guerreiro, iar portughezul ia în calcul un transfer pe Allianz Arena.

Guerreiro și-ar fi informat deja foștii colegi de la Dortmund despre interesul lui Bayern Munchen. Un plus pe care l-ar avea vechea și noua campioană a Germaniei ar fi relația bună pe care lusitanul o are cu antrenorul Thomas Tuchel.

❗️News #Guerreiro: The player is aware of Bayern‘s interest. Understand he can really imagine to join Bayern as he would like to continue in Germany. Bayern wants him as revealed. First talks were very positive.

➡️ Some team mates are also aware of the fact that Bayern wants… pic.twitter.com/MuwJ96mq7c