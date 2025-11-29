Campioana en-titre a Germaniei, Bayern Munchen, a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia St Pauli, în etapa a 12-a din Bundesliga. Cele două goluri ale desprinderii au fost marcate în prelungirile partidei.

Trupa lui Vincent Kompany, revenire după 0-1 din minutul 6



Andreas Hountondji a deschis scorul pentru St Pauli, în minutul 6 al meciului de pe Allianz Arena, iar elevii lui Vincent Kompany s-au chinuit un pic până când au reuşit egalarea.

Raphael Guerreiro a înscris în minutul 44 şi bavarezii au intrat cu rezultat egal la pauză.

Luis Diaz și Nicolas Jackson au lămurit situația după minutul 90



Partea secundă a fost dominată copios de gazde, care au avut posesie 80 la sută, 9 şuturi la poartă şi au ratat ocazii de gol importante, însă desprinderea a venit abia în al treilea minut al prelungirilor, din piciorul lui Luis Diaz (foto).

După alte trei minute, Nicolas Jackson a stabilit scorul final Bayern Munchen – St Pauli 3-1 şi bavarezii au ajuns la 11 victorii din 12 etape disputate, fiind lideri, cu 34 de puncte, în timp ce St Pauli este penultima în clasament, a 17-a, cu 7 puncte


