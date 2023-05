Guerreiro a marcat un gol în meciul lui Dortmund de acasă cu Mainz (2-2), dar Borussia avea nevoie de victorie pentru a se clasa înaintea lui Bayern Munchen, învingătoare la Koln (2-1).

''După şapte ani uimitori, este timpul să spun la revedere tuturor cu multă tristeţe'', a scris Guerreiro, 29 ani, pe contul său de Instagram, aflat la final de contract.

Portughezul, campion european în 2016, ar fi respins o prelungire de contract, iar presa speculează că viitoarea sa destinaţia va fi Atletico Madrid.

Borussia Dortmund a postat o fotografie pe Twitter în care căpitanul Marco Reus îi înmânează lui Guerreiro un tricou cu numărul său 13 şi cu toate semnăturile coechipierilor.

Campionul european cu Portugalia este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul Borussiei Dortmund. A sosit în 2016, de la Lorient, pentru 12 milioane de euro, iar în total a strâns 224 de meciuri, 40 de goluri și 50 de pase decisive.

Guerreiro pleacă de la Borussia Dortmund cu trei trofee câștigate: două Cupe ale Germaniei (2017, 2021) și o Supercupă (2020).

???????????? Emotionaler Abschied heute am Trainingsgelände: ???????????????????? für all die großartigen Jahre und Momente, die wir zusammen mit Euch in Schwarzgelb erleben durften, Rapha #Guerreiro, Mo #Dahoud, Felix #Passlack, Luca #Unbehaun und Tony #Modeste!

Wir wünschen Euch nur das… pic.twitter.com/U8k6xxe2We