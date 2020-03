Aproape de perfectiune! Ce a reusit Toni Kroos in fata Barcelonei! Performanta remarcanta pentru mijlocasul celor de la Real Madrid

Toni Kross, aproape de perfectiune in meciul cu Barcelona.

Real Madrid a invins-o pe Barcelona cu 2-0 dupa golurile marcate de Vinicius in minutul 71 si Mariano Diaz in minutul 90+1. Cu aceasta victorie, echipa antrenata de Zidane o intrece pe Barcelona la numarul de victorii in campionat. 73 de meciuri a castigat Real Madrid, iar Barcelona 72. Tot datorita acestei victorii, Real Madrid urca din nou pe primul loc in La Liga.

Mijlocasul galacticilor, Toni Kross, a furnizat 65 de pase in aceasta seara, iar 64 dintre ele au ajuns la coechipieri, fiind aproape de un meci perfect.

Toni Kroos misplaced just ONE pass against Barcelona: ⬢ 98.5% pass accuracy

⬢ 65 passes attempted

⬢ 64 passes completed

⬢ 1 assist Midfield Masterclass (again). #ElClásico pic.twitter.com/yRBhZLFeYG — Squawka Football (@Squawka) March 1, 2020