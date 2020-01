"Am vazut asta!" A reusit un gol MAGNIFIC si are toti iubitorii fotbalului la picioare! Cum isi explica Toni Kroos executia care a facut inconjurul lumii

Toni Kroos a explicat cum a reusit sa marcheze golul fabulos din partida cu Valencia.

Real Madrid a disputat ieri prima semifinala din Supercupa Spaniei impotriva celor de la Valencia. Trupa antrenata de Zinedine Zidane s-a impus cu scorul de 3-1 si s-a calificat in finala competitiei. Madrilenii au deschis scorul prin Toni Kroos in minutul 15. Acesta a reusit o executie fenomanela direct din corner, executie care a facut inconjurul planetei.

Jucatorul galacticilor a explicat cum de a ales asemenea executie si spune ca l-a vazut pe portarul Valenciei iesit la 5 metri de poarta dirijandu-si apararea, iar in acel moment a luat decizia de a trimite direct pe poarta.



"A fost ceva spontan. Am alergat la corner si l-am vazut pe portarul Valenciei vorbind cu un fundas la cinci metri de poarta. Cand am asezat mingea, inca vorbeau. Apoi, desigur, trebuie sa iei o decizie rapida. Executia a fost una buna.

A fost pentru prima oara cand am marcat din corner. Am mai incercat in Champions League contra lui PSG. Am fost cat pe ce, dar Keylor a prins mingea in ultimul moment. Nu trebuie sa te antrenezi special pentru asta. Este la fel ca o lovitura libera, doar ca tintesti in alt loc, nu este cea mai dificila executie", a declarat Toni Kroos pentru Sport 1.

