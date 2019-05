SOC TOTAL la Bayern! Kovac va fi dat afara chiar daca va castiga dubla in Germania! Cine este marele favorit sa-l inlocuiasca

Bayern este gata sa-l schimbe pe Niko Kovac dupa doar un an.

Niko Kovac va fi demis de Bayern Munchen, chiar daca echipa va castiga Bundesliga si Cupa Germaniei in urmatoarea saptamana, anunta Goal. Bayern are nevoie de 1 punct in ultima etapa pentru a fi matematic campioana, in timp ce in finala Cupei o va intalni saptamana viitoare pe Leipzig.

Kovac a fost ales ca antrenor al lui Bayern dupa ce a impresionat la Eintracht, reusind sa castige in sezonul trecut Cupa chiar in fata lui Bayern. Insa rezultatele nu au fost satisfacatoare la Bayern iar croatul a pierdut increderea conducerii. Nici vestiarul nu il mai vrea pe Kovac.

Bayern a fost eliminata in optimile UEFA Champions League de catre Liverpool, iar in campionat a fost mult timp in urma Borussiei Dortmund. Egalul de pe 29 aprilie cu Nurnberg, 1-1, i-a semnat sentinta lui Kovac iar conducerea a refuzat sa-l sustina public pe Kovac cand a fost intrebata de posibila sa inlocuire.

Inlocuitor surpriza

Cei de la Bayern au alcatuit deja o lista cu posibili inlocuitori. Desi numele lui Jose Mourinho a fost mentionat in aceasta primavara, portughezul nu este printre favoriti. Principalul candidat la postul de antrenor la Bayern este Mark van Bommel, fostul jucator al lui Bayern, cel care o pregateste in prezent pe PSV Eindhoven.

O alta varianta luata in calcul de Bayern este tot din Olanda - Erik ten Hag este dorit de Bayern dupa un sezon fantastic la Ajax in care echipa a castigat dubla si a fost la cateva minute de finala UEFA Champions League.