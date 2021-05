"Am avut oferte scrise!" Radu Dragusin, dorit de granzii din Premier League si Bundesliga! Cum a explicat impresarul decizia fundasului roman

Internationalul U21 si-a prelungit intelegerea cu Juventus pana pe 2025.

Agentul lui Dragusin, Florin Manea a declarat ca fundasul roman a primit oferte de la echipe ca Newcastle, Wolfsburg, Leipzig sau Crystal Palace, insa impresarul acestuia a confirmat ca va ramane la Juventus din vara.

"Tentatiile financiare din alte parti au fost foarte mari. L-a dorit Crystal Palace, chiar acum cateva zile am vorbit cu directorul sportiv de acolo si m-a intrebat daca nu putem sa il ducem imprumut. Nu se pune problema. L-au vrut si Newcastle, Wolfsburg, RB Leipzig, am avut oferte scrise.

Are 19 ani, au fost mai multi factori care au determinat ca el sa continue la Juventus. E crescut acolo, ni s-au dat niste garantii ca se va conta pe el, ca i se va da sansa sa demonstreze ca merita sa fie la Juventus. Verbal, ca nu poate sa dea nimeni asta in scris. 10-15 meciuri acolo, depinde de el.

Acum, in momentul de fata este al 5-lea fundas central, la anul va fi al 4-lea. Poate Chellini se va lasa, sa vedem... va fi mult mai expus, de anul viitor va fi luat in calcul. Va merge in pregatire cu echipa mare", a declarat Florin Manea pentru GSP Live.

