OFICIAL Situație incredibilă la Bayern Munchen! Bavarezii au ajuns să depindă de doi copii

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bayern Munchen se confruntă cu o mare problemă în privința postului de portar. 

TAGS:
Bayern MunchenBundesligaManuel Neuer
Din articol

După Manuel Neuer (39 de ani) și Jonas Urbig (22), Sven Ulreich (37) este următorul portar al lui FC Bayern Munchen care va rămâne indisponibil din cauza unei accidentări!

Primii patru portari, accidentați la Bayern Munchen

După cum a anunțat oficial clubul duminică, jucătorul veteran a suferit o ruptură musculară la mușchii aductori în ziua precedentă, în meciul din Bundesliga împotriva lui Bayer 04 Leverkusen (1-1).

Pe lângă cei trei portari consacrați ai echipei din Munchen, este accidentat și numărul patru pentru buturi, Leon Klanac (19 ani). 

Doi adolecenți, soluțiile salvatoare

Cei doi adolescenți Jannis Bärtl (19) și Leonard Prescott (16) sunt în prezent alternativele pentru poarta lui Bayern, miercuri seară (ora 21:00), în manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor împotriva Atalantei Bergamo (6-1 în tur). 

Antrenorul Vincent Kompany va apela la ei în cazul în care Jonas Urbig nu va fi apt la timp. Conform informațiilor celor de la Sky Sport, Jonas Urbig, înlocuitorul obișnuit al lui Neuer, este deja capabil să facă din nou niște antrenamente individuale, după ce a suferit o comoție cerebrală.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
Aleix Garcia, de la zero pe linie la Dinamo la MVP și marcator în derby-ul Bayer Leverkusen - Bayern Munchen!
ULTIMELE STIRI
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!