După cum a anunțat oficial clubul duminică, jucătorul veteran a suferit o ruptură musculară la mușchii aductori în ziua precedentă, în meciul din Bundesliga împotriva lui Bayer 04 Leverkusen (1-1).

După Manuel Neuer (39 de ani) și Jonas Urbig (22), Sven Ulreich (37) este următorul portar al lui FC Bayern Munchen care va rămâne indisponibil din cauza unei accidentări!

Pe lângă cei trei portari consacrați ai echipei din Munchen, este accidentat și numărul patru pentru buturi, Leon Klanac (19 ani).

Doi adolecenți, soluțiile salvatoare

Cei doi adolescenți Jannis Bärtl (19) și Leonard Prescott (16) sunt în prezent alternativele pentru poarta lui Bayern, miercuri seară (ora 21:00), în manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor împotriva Atalantei Bergamo (6-1 în tur).

Antrenorul Vincent Kompany va apela la ei în cazul în care Jonas Urbig nu va fi apt la timp. Conform informațiilor celor de la Sky Sport, Jonas Urbig, înlocuitorul obișnuit al lui Neuer, este deja capabil să facă din nou niște antrenamente individuale, după ce a suferit o comoție cerebrală.