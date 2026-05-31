Pentru a treia oară în carieră, Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) respiră aerul tare al sferturilor de finală ale unui turneu de mare șlem.

În 2026, pe zgura pariziană, jucătoarea din România vrea să facă ce nu a putut în capitala Franței, în urmă cu 17 ani, dar nici la New York, în urmă cu doi ani și jumătate: să ajungă în semifinale. Oponentă îi va fi Mirra Andreeva (8 WTA, 19 ani) sau Jil Teichmann (170 WTA, 28 de ani).

Sorana Cîrstea poate fi noua campioană a turneului de la Roland Garros

Dacă va reuși o nouă calificare, Sorana Cîrstea își crește mai mult șansele de a deveni următoarea campioană a turneului de la Roland Garros.

Indiferent de rezultatele care vor fi consemnate în a doua săptămână a întrecerii, turneul de la Roland Garros va avea o nouă campioană, o certitudine consemnată după eliminarea umilitoare suferită de Iga Swiatek, în faza optimilor de finală.

Eșecul suferit de Iga Swiatek vine la o zi după ce câștigătoarea de anul trecut, Cori Gauff, a părăsit competiția, după o înfrângere în fața austriacei Anastasia Potapova, 4-6, 7-6 (1), 6-4.