Bayern Munchen a surclasat-o pe Atalanta cu 6-1, chiar la Bergamo, şi în condiţiile în care golgheterul Harry Kane a fost menajat la bavarezi, într-un meci din prima manșă a optimilor Champions League.

Josip Stanisic (12), Michael Olise (22, 64), Serge Gnabry (25), Nicolas Jackson (52) şi Jamal Musiala (67) au marcat pentru echipa antrenată de Vincent Kompany, golul de onoare al singurei reprezentante a Italiei fiind reuşit de Mario Pasalic (90+3).