Numărul demențial de goluri la care a ajuns Bayern Munchen în acest sezon după 6-1 cu Atalanta! Liga Campionilor
Bavarezii nu se mai opresc din marcat.

Bayern MunchenHarry KaneVincent KompanyMichael Olisejamal musiala
Bayern Munchen a surclasat-o pe Atalanta cu 6-1, chiar la Bergamo, şi în condiţiile în care golgheterul Harry Kane a fost menajat la bavarezi, într-un meci din prima manșă a optimilor Champions League.

Josip Stanisic (12), Michael Olise (22, 64), Serge Gnabry (25), Nicolas Jackson (52) şi Jamal Musiala (67) au marcat pentru echipa antrenată de Vincent Kompany, golul de onoare al singurei reprezentante a Italiei fiind reuşit de Mario Pasalic (90+3).

Este doar a doua oară când o echipă marchează şase goluri pe terenul unei formaţii italiene în cupele europene, scrie Agerpres, după victoria lui Bayern cu AS Roma (7-1), în sezonul 2014-2015 din Champions League.

134 de goluri în 39 de partide, adică o medie de 3 goluri și jumătate pe meci

Astfel, Bayern a ajuns în acest moment la nu mai puțin de 134 de goluri înscrise în actualul sezon în toate competițiile!

Bundesliga: 92 de goluri (25 de meciuri)

Cupa Germaniei: 12 goluri (4 meciuri)

Supercupa Germaniei: 2 goluri (1 meci)

Champions League: 28 de goluri (9 meciuri)

Total: 134 de goluri (39 de meciuri), adică o medie de aproape 3,5 goluri / meci!

